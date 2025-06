“Santiago no es tan peligroso como dicen”: Finlandés en Chile relata su experiencia viviendo en pleno centro de la capital

En su registro, además relata que sus amigos chilenos le habían recomendado vivir en Vitacura o Lo Barnechea. "No me ha pasado nada, ni una sola cosa", asegura.

El finlandés y creador de contenido Sebastian Hedberg, subió un video a su canal de TikTok en el que aborda cómo ha vivido los últimos meses en Santiago centro.

En el registro, comienza señalando que “ya llevo cuatro meses viviendo en Santiago de Chile. Me ha hecho darme cuenta de que Chile y especialmente Santiago no es tan peligroso como dicen. Actualmente es medianoche y estoy entrenando solo en este parque local“.

En su video, muestra juegos y máquinas para ejercitar en una plaza capitalina.

Posteriormente, sostuvo que “está oscuro. Hay luces en la calle, pero está oscuro y no hay nadie. No me va a pasar nada”.

“Realmente no estoy tratando de demostrar nada con este video. Pero supongo que mi mensaje es: No escuches tanto las noticias“, añadió el creador de contenido.

Además, aseguró que “no siempre escuches a tus amigos. Estuve preguntando a unos amigos chilenos antes de venir aquí: ¿Es seguro vivir en el centro? Ellos me decían ‘no, vente a Vitacura, vente a Lo Barnechea‘”.

“Aquí estoy, viviendo 4 meses en el centro. No me ha pasado nada, ni una sola cosa”, sentenció.

