Robert Pattinson registró 7 canciones a su nombre: ¿Una nueva carrera musical?

El actor de "The Batman" da un paso formal hacia el lanzamiento de su primer trabajo discográfico en solitario, tras su anterior participación en la banda sonora de "Twilight".

Robert Pattinson impulsa su incursión en la música con el registro de siete canciones originales para un posible álbum. La estrella hollywoodense, reconocida por sus papeles en “The Batman” y “Mickey 17”, ha registrado su material en la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), un movimiento que formaliza sus ambiciones musicales.

Según reportó NME, entre los temas figuran “Best Friend”, “Green Light” y “Waiting On Me”, todas coescritas junto al músico Marcus Foster, su colaborador en el pasado.

Antecedentes musicales

Este no es el primer acercamiento del actor a la industria musical. Pattinson interpretó dos canciones para la primera banda sonora de Twilight, específicamente “Never Think” y “Let Me Sign”, que también contaron con la colaboración de Foster.

Si bien el registro en ASCAP confirma la existencia de material nuevo, aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento para su material ni se define si se tratará de un álbum completo o un EP, dejando en suspenso las expectativas de sus seguidores.