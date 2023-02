(CNN) – Es una nueva era para la superestrella del pop Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, la acompaña.

“Somos mejores amigos con un bebé“, dijo la ganadora del Grammy sobre A$AP Rocky en una nueva entrevista con British Vogue.

Rihanna agregó que si bien la pareja siempre ha estado “en la misma página” a lo largo de su relación, “todo cambia cuando tienes un bebé, pero no diría que ha hecho nada más que acercarnos”.

In the March 2023 issue of British Vogue, @Rihanna is finally ready to introduce her first child to the world. “Oh, my God, it’s legendary. It’s everything,” she says of her roller-coaster first months as a mother – and now baby number two is on the way: https://t.co/nSCmGk3Fwh pic.twitter.com/lIQwQiHtvv

Después de años de especulaciones, el romance de Rihanna y A$AP Rocky se confirmó en mayo de 2021, cuando el rapero le dijo a la revista GQ que Rihanna es “el amor de mi vida”.

A$AP Rocky y Rihanna dieron la bienvenida a un hijo en mayo de 2022 y confirmaron el fin de semana pasado que esperan nuevamente poco después del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023 de Rihanna.

El espectáculo de medio tiempo fue la primera actuación en vivo de la cantante en siete años.

La cantante de Desperado le dijo a la revista que su hijo está “obsesionado” con su padre y agregó que su conexión es “innegable“.

Además de mostrar aprecio por el vínculo padre-hijo que ha presenciado, Rihanna transmitió que se dio cuenta de que “la validación que realmente necesitas como niño es de tu padre”.

A$AP Rocky, por su parte, mostró su propio aprecio especial por Rihanna cuando se le vio animándola durante su actuación de medio tiempo del Super Bowl.

Con otro bebé en camino, está claro que estos dos solo tienen amor en el cerebro.

“You are giving poses,” @Rihanna told her baby during his first ever shoot, for British Vogue. Now the pair are expecting their second but could even more be on the cards one day? “I would like to have more kids but whatever God wants for me, I’m here." https://t.co/qO5B2mdG6D pic.twitter.com/tTQhC0C9c6

