Revelan entrevista perdida de John Lennon: El ex Beatle creía que el gobierno de EE.UU. lo espiaba

Una conversación inédita con el legendario músico, grabada en 1975 y redescubierta recientemente, muestra sus temores sobre vigilancia gubernamental y sus reflexiones más íntimas.

Una entrevista perdida con John Lennon, grabada cinco años antes de su asesinato, salió a la luz cuando el DJ Nicky Horne encontró las cintas originales en el sótano de su casa. La conversación, que se emitirá en lo que habría sido el cumpleaños 85 del músico, revela las profundas sospechas de Lennon sobre el espionaje del gobierno estadounidense contra su persona.

Durante la entrevista realizada en el apartamento del edificio Dakota, Lennon describió con detalle las señales que le hicieron creer que estaba bajo vigilancia. “Sé la diferencia entre cuando el teléfono está normal cuando lo levanto y cuando cada vez que lo levanto hay muchos ruidos”, afirmó el ex Beatle, añadiendo que veía hombres apostados frente a su residencia y automóviles que lo seguían abiertamente.

El contexto político y personal

Lennon, quien había demandado a la administración Nixon por escuchas telefónicas ilegales, relacionaba esta vigilancia con su activismo contra la guerra de Vietnam. El músico mencionó que otros rockeros como Mick Jagger también enfrentaban restricciones para ingresar a Estados Unidos debido a sus posturas políticas.

Sobre su álbum “Walls and Bridges”, grabado durante su separación de Yoko Ono, Lennon confesó que inicialmente quiso desechar el material hasta que sus amigos lo convencieron de su calidad. En un momento particularmente conmovedor, expresó su esperanza de que “aparte de los actos de Dios, estaré por aquí otros 60 años y haciéndolo hasta que caiga”, mostrando su optimismo sobre el futuro artístico que nunca llegaría a concretarse.

Horne recordó que Lennon lo recibió con galletas de chocolate y logró calmarlo, aunque el joven DJ accidentalmente dejó migas en la alfombra blanca del apartamento.

Según reportó The Guardian, la entrevista completa se transmitirá este miércoles en Boom Radio, revelando nuevos matices de una de las figuras más icónicas de la música moderna.