Para la tarde de este miércoles, se tenía previsto el primer lanzamiento tripulado al espacio desde 2011, pero el mal tiempo arruinó los planes de SpaceX y la NASA.

Si bien se sabía que el pronóstico meteorológico tenía un 40% de probabilidades de condiciones adversas para el histórico lanzamiento, el equipo confiaba en que se podría llevar a cabo luego de realizar las últimas pruebas el lunes de esta semana.

Los astronautas estaban listos pero recibieron la mala noticia: el lanzamiento no se podría realizar. El clima no se despejaría lo suficiente como para permitir el despegue. Minutos antes el cohete Falcon 9 de SpaceX se cargaba con RP-1, o “Rocket Propellant 1” y “LOX” – u “oxígeno líquido” a la espera del momento que no llegó debido al mal tiempo.

La NASA y SpaceX volverán a intentarlo el sábado, 30 de mayo, a las 3:22 pm ET.

Al suspender el despegue, ahora comienza la secuencia de depuración: descargarán el propulsor del cohete. Después de eso, el brazo de acceso de la tripulación se desplegará y los astronautas podrán desembarcar.

Hasta entonces, los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley volverán a la cuarentena.

Una vez que el clima lo permita, el plan es que Behnken y Hurley pasen entre uno y cuatro meses a bordo del laboratorio en órbita, dependiendo de qué tan bien le vaya a su nave espacial Crew Dragon y del estado de otra nave espacial Crew Dragon que lance la primera misión operativa Crew Dragon a la estación espacial, llamada Crew -1 .

