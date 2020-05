En medio de la cobertura por el nuevo coronavirus, dos periodistas argentinos protagonizaron un viralizado momento que he generado decenas de graciosos memes y hasta interpretaciones jocosas.

El escenario fue el noticiero del canal trasandino TN y sus protagonistas, Sandra Borghi y Pepe Gil Vidal.

La historia va así. Durante la transmisión, la profesional compartió al aire emotivas palabras de elogio para su compañero, de quien dijo estar agradecida de trabajar. Hasta ahí algo inusual, pero nada realmente llamativo, lo curioso vino después.

“Me hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Es importante que la gente lo sepa“, le comentó ella mirándolo a la cara.

Una vez terminada de pronunciar la oración, pasaron unos segundos de silencio que fueron cortados con un seco “títulos” por parte de él, dando el paso que aparezcan los titulares de las informaciones del día. El comentario de Sandra, nunca obtuvo respuesta.

Yo en el amor pic.twitter.com/1NSrqEgEgt

— No me debes nada 💚 (@Naimad_ok) May 5, 2020