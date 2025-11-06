“Relájate con Kast”, “Tiempos Mejores” y “Vota Peralta”: Los otros jingles y canciones de campaña en la política de Chile

Diversas reacciones generó el Trap que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzó en la recta final de la campaña por La Moneda.

Un tema urbano, con poca rima, fue el estilo elegido por la exalcaldesa de Providencia para tratar de conectar con el público joven, pero la recepción ciudadana en redes sociales no fue la mejor.

Pero no ha sido la única candidata que a través de la música ha intentado conectar con los votantes. Rancheras, música relajante, cumbias, techno, entre otros, han sido las melodías que se han ocupado para llegar a la gente.

“Relájate con Kast”, “RancheKast” y el “Vota 2, vota Kast”

José Antonio Kast ha sido una de las figuras que más ha apostado por la música. Durante la campaña presidencial de 2021, cuando perdió con Gabriel Boric, popularizó el “Vota 2, vota Kast”, que fue su tema de campaña.

Pero, al revisar su “Disco Kast”, con diversos temas que hacen alusión al líder de Republicanos, nos encontramos con otros temas llamativos. “Relájate con Kast”, que es un mantra con frases libertarias: “Inhala libertad, exhala comunismo”. Y la “Ranchekast”, que es una reversión del tema “Como dejar de Amarte” de Los Charros.

“Vota Peralta”

Generó polémica en su minuto. Fue una reversión del famoso tema electrónico Satisfaction del DJ y productor italiano Benny Benassi.

La letra se cambiaba por un “Vota Peralta” y salían tres mujeres bailando. En su minuto se acusó sexismo y machismo en el tema. Y para peor, posterior a ello hubo polémica porque las bailarinas reclamaron incumplimientos en pagos.

La cumbia de Tarud

Jorge Tarud, histórico diputado de la región del Maule, apostó en xxx por la senaduría de la región. Sin embargo, no logró los votos para ser electo.

Sin embargo, nos dejó uno de los jingles más pegajosos que se recuerden. Una mezcla de cumbia, en donde se destacan sus atributos y se mencionaban diversas comunas del Maule. “Tarud, Tarud, Tarud, nuestro senador es Jorge Tarud”.

El melodioso jingle no fue suficiente para captar el voto de los maulinos.

La micro de Tomás

En una de sus dos aventuras presidenciales, el actual diputado Tomás Hirsch acompañó su campaña con el tema “que micro toma Tomás”.

El video lo mostraba arriba de una micro amarilla que recorría a toda velocidad diversas comunas de Santiago junto a diversas personas que se subían a su “micro” de campaña, la que se convirtió en un ícono.

Tiempos Mejores de Piñera

“Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores”. La reversión del tema del Puma, José Luis Rodríguez fue un hit durante la segunda campaña presidencial del fallecido Presidente Sebastián Piñera.

La reversión del pegajoso tema sonó fuerte durante su candidatura que lo llevaría por segunda vez a La Moneda.

De hecho, se creó una versión en donde su también fallecido hermano, Miguel “Negro” Piñera cantaba.