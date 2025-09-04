Rafael Olarra subasta su colección de camisetas: Incluye prendas icónicas de Puyol, Riquelme y Salas

La subasta del exdefensor de Universidad de Chile incluirá camisetas de su carrera, desde clubes internacionales en España, Argentina e Israel, hasta los logros obtenidos con la selección chilena.

El exfutbolista profesional e internacional chileno Rafael Olarra anunció que pondrá a disposición de los fanáticos su colección personal de camisetas y recuerdos de su trayectoria, incluyendo medallas y trofeos obtenidos a lo largo de su carrera.

Olarra, quien representó a Chile en Juegos Olímpicos y levantó títulos con Universidad de Chile, explicó que esta iniciativa busca compartir con los hinchas los momentos más significativos de su carrera.

La colección marca desde sus pasos por clubes internacionales en España, Argentina e Israel, hasta los logros alcanzados con la selección nacional.

La subasta estará disponible hasta el 27 de septiembre y se realizará a traves del sitio web de Dream Auctions.

En la convocatoria, Olarra invitó a los aficionados a seguir a la plataforma para participar y señaló que espera que su historia deportiva quede “en las mejores manos”.

Entre las camisetas se encuentran prendas icónicas, como la de Carles Puyol de los Juegos Olímpicos de 2000, la de Juan Román Riquelme con Boca Juniors de 2012, y una de Marcelo Salas, utilizada por “El Matador” en 2003.