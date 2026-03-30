Radios Regionales estrena “Ritmos de Asia”: El nuevo programa que explora la revolución tecnológica y cultural de Oriente

El espacio, que se emitirá todos los sábados, busca acercar a los chilenos a las innovaciones y tradiciones de los países más influyentes del planeta. En su primer episodio, el debate se centra en una pregunta clave: ¿Reemplazará la inteligencia artificial a los trabajadores humanos?

La influencia del continente asiático en el desarrollo global y la vida cotidiana es innegable. Bajo esa premisa, Radios Regionales de Chile anunció el lanzamiento de “Ritmos de Asia”, una nueva sección que promete llevar a los auditores a través de las curiosidades, la cultura y las tendencias tecnológicas que marcan el paso a nivel mundial.

En su edición inaugural, el programa aterriza en China, un país donde la innovación tecnológica ya es la norma. El espacio detalla cómo los ciudadanos han integrado sistemas como el Palm Pay —pagos realizados con la palma de la mano— y el uso intensivo de la inteligencia artificial (IA) en áreas críticas como la salud, el comercio y la educación.

Este avance abre una interrogante fundamental respecto a cómo convivirá el ser humano con la tecnología en el futuro laboral. Para profundizar en el debate, el programa recoge la visión de Hu Yifan, experto digital de State Grid Zhejiang Electric Power y vinculado a proyectos con CGE Chile.

“La inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta que potencia el trabajo humano, más que reemplazarlo”, asegura el especialista, poniendo paños fríos a los temores sobre la automatización.

Pero no todo es tecnología en el gigante asiático. El espacio también se sumerge en el estilo de vida oriental a través del testimonio de Beibei, periodista de la cadena internacional CGTN, quien aborda el autocuidado femenino en su país y traza las diferencias con Latinoamérica. “Son prácticas cotidianas que están fuertemente marcadas por la disciplina, la búsqueda del equilibrio y tradiciones milenarias, como el consumo diario de té”, relata la comunicadora.

El recorrido sonoro de este primer capítulo concluye en Japón, coincidiendo con la esperada temporada de cerezos en flor o sakura. Más allá del innegable atractivo turístico, el segmento explica el trasfondo filosófico del fenómeno. “Esta tradición refleja la importancia de lo efímero en la cultura japonesa. Reúne a miles de personas en torno al hanami, transformándose en una celebración que combina armónicamente naturaleza, comunidad y reflexión”, detallan desde la producción.

“Ritmos de Asia” se transmitirá los días sábados, acercando estos contenidos a las audiencias de todo el país. Para su próximo capítulo, la sección ya adelanta nuevas entregas que buscarán conectar a Chile con Oriente, prometiendo desde curiosidades niponas hasta “una mirada íntima a cómo vive el día a día un ciudadano chino que está aprendiendo español”.