Quinta jornada de Viña 2026: Los memes que han causado furor en redes sociales

Por CNN Chile

26.02.2026 / 21:48

La noche del jueves en la Quinta Vergara, que incluyó el esperado regreso de la cantante nacional, el debut de la humorista millennial y el show sinfónico del pionero del reggaetón, generó cientos de reacciones humorísticas en plataformas como X.

La quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026, protagonizada por Mon Laferte, la humorista Piare con P y el show sinfónico de Yandel, tuvo su capítulo paralelo en redes sociales.

Como es tradición, las plataformas digitales se inundaron de memes que comentaron cada detalle del evento.

Los virales de la noche

Usuarios de plataformas como X convirtieron la transmisión en un fenómeno paralelo.

A continuación, una selección de los memes que marcaron tendencia durante la quinta noche del certamen más importante de la música latinoamericana:

