¿Quieres apoyar a Chile en el Mundial de Desayunos? Así puedes votar en las semifinales

Chile se enfrenta a un rival difícil en las semifinales del Mundial del Desayuno: Perú, un referente gastronómico en Latinoamérica. La icónica marraqueta chilena compite directamente contra el tradicional pan con chicharrón.

Chile se encuentra disputando las semifinales del Mundial del Desayuno, logrando imponerse ante Japón y España gracias a su icónica marraqueta con palta, jamón y huevo. Su próximo desafío es Perú, considerada una potencia gastronómica en Latinoamérica.

La competencia ha mostrado unidad entre distintos sectores: han participado en las votaciones figuras como el Presidente Gabriel Boric, el candidato presidencial del Partido Republicano y Social Cristiano José Antonio Kast, la carta de Chile Vamos Evelyn Matthei, la científica Teresa Paneque y el humorista argentino Jorge Alis.

La contienda culinaria

El desayuno chileno incluye la marraqueta con palta, jamón y huevo, acompañada de sopaipilla con pebre y una taza de té. En contraste, el desayuno peruano se compone de pan con chicharrón, tamal y café pasado, lo que promete una semifinal intensa y reñida.

Cómo votar

Para apoyar a Chile, se debe participar en las plataformas oficiales del streamer español Ibai Llanos: en Instagram mediante encuestas y en YouTube y TikTok buscando los comentarios donde se menciona “Chile”.