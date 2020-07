View this post on Instagram

Desafío aceptado Puras grandes mujeres me lo propusieron La primera fue @la_leovarela 💜💜💜 Y tb las queridas @gabtucker @nboettcher Lo hago (como me dijo una de quienes me nominó) como una forma de apoyarnos, de decir que nos queremos y que nuestro género no debe nunca limitar nuestros sueños. Busqué una foto que fuera en blanco y negro. Y hallé esta del seco @sebastian_utreras Lo lindo es que estábamos haciendo una campaña contra la discriminación a migrantes y me dijo si quería unas fotos para mí. Y me las regaló!! Puro talento, me la tomó no en un estudio: con luz natural y un cubo para apoyarme. Un seco y de una tremenda calidad humana.