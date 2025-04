¿Qué es la “teoría del aeropuerto”?: La particular tendencia de TikTok que ha provocado que la gente pierda sus vuelos

La idea que han planteado creadores de contenido es que si ha realizado el check-in en línea y viajas solo con equipaje de mano, puedes pasar por el control de seguridad y dirigirte directamente a tu puerta de embarque, justo a tiempo para entrar elegantemente tarde a la cabina del avión.

(CNN) — ¿La tendencia de raw dogging (viajar sin precaución) no fue lo suficientemente arriesgada para ti? ¿Qué tal algo que te acelere el ritmo cardíaco, algo más peligroso, y definitivamente no recomendado por las aerolíneas?

Nos referimos a la “teoría del aeropuerto”, una tendencia de TikTok que invita a las personas a llegar al aeropuerto tan solo 15 minutos antes de que embarque su vuelo.

La idea es que si ha realizado el check-in en línea y viajas solo con equipaje de mano, puedes pasar por el control de seguridad y dirigirte directamente a tu puerta de embarque, justo a tiempo para entrar elegantemente tarde a la cabina del avión.

Suena más que un poco peligroso, ¿verdad?

Hablamos con creadores de contenido que han probado la “teoría del aeropuerto” y también escuchamos lo que los aeropuertos tienen que decir.

Carrera de 18 minutos por del aeropuerto de Atlanta

La “teoría del aeropuerto” trata de validar “si realmente necesitas o no llegar al aeropuerto dentro de un cierto período de tiempo para tomar un vuelo”, dice Betsy Grunch, neurocirujana con 2,4 millones de seguidores en TikTok. “¿Es realmente necesario llegar con las dos o tres horas de anticipación, tal como se recomienda, para llegar a tiempo a un vuelo?”

El concepto consiste en que las personas pongan a prueba la “teoría del aeropuerto” y reduzcan el tiempo de espera innecesario en el aeropuerto al mínimo, si es que sus nervios lo pueden tolerar.

Grunch probó la teoría cuando, debido a que había mucho tráfico y tuvo un percance con el equipaje, llegara a su aeropuerto con alrededor de 26 minutos antes de su hora de embarque.

Ese aeropuerto resultó ser el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el aeropuerto más concurrido del mundo.

Como creadora de contenido, de manera instintiva sacó su teléfono y comenzó a grabar. “No me frena en absoluto. Es una parte natural de mi vida”, comenta.

Después de encontrar estacionamiento, subió por las escaleras mecánicas hasta el control de seguridad. “Corrí. Creo que correr en el aeropuerto llama mucho la atención”.

Por suerte, su puerta de embarque era la más cercana después pasar el control de seguridad, y dice que llegó en unos 18 minutos.

“Lo más importante era que no había filas”, afirma. Sin embargo, tuvo que esperar un poco porque su bolso fue detenido en seguridad y lo sacaron para hacerle un control de rutina. “Pensé que era algo más que… los espíritus me mostraron, por así decirlo, solo para hacerme reconsiderar mi decisión”.

Pruebas con una red de seguridad

El creador de contenido James Shaw probó la teoría del aeropuerto junto a su esposa Terri y su hija Naomi en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, el aeropuerto más cercano para ellos.

Su versión fue de aversión al riesgo en lugar de un enfoque de nervios de acero. Llegaron con 90 minutos de anticipación, luego usaron un cronómetro para cronometrar su traslado por el aeropuerto al grabar el video. Llegaron a su puerta de embarque en menos de 13 minutos.

“No documentamos maletas, así que ya teníamos nuestro equipaje de mano”, asevera Shaw. “Era un buen momento para hacerlo porque fue durante la semana de vacaciones de primavera aquí, por lo que fue uno de los días más concurridos para el aeropuerto de Tampa”.

Y añade: “Nunca corrimos, caminamos todo el tiempo. Fue súper sencillo”.

Los Shaw tienen TSA PreCheck, un sistema que acelera el paso por el control de seguridad, disponible para los viajeros estadounidenses que son elegibles, y sin eso “definitivamente habríamos esperado en seguridad mucho más tiempo. Esa fila era muy larga ese día”, dice.

También tuvieron suerte al tomar el tranvía del aeropuerto justo antes de que se cerraran las puertas, aunque, dice, “si hubiéramos esperado, habríamos agregado como 60 segundos al tiempo que nos llevó”.

Grunch, que viaja con frecuencia por negocios, también está preparada de manera similar: “Tengo PreCheck, Clear y Digital ID. Así que, a través de cualquier aeropuerto, puedo tratar de pasar por seguridad lo más rápido posible. En Hartsfield, la identificación digital suele ser la más rápida”.

“Pero eso es algo específico de Delta, que utiliza el reconocimiento facial para dejar pasar a los pasajeros, y la mayoría de la gente no se ha inscrito aún”, añade.

La hora dorada

Para vuelos nacionales en aeropuertos conocidos, con PreCheck y sin equipaje documentado, Shaw y Grunch dicen que concuerdan en que se presentan en el aeropuerto “alrededor de una hora antes del despegue”.

“Creo que viajar puede ser muy estresante para muchas personas”, comenta Shaw. “Y es por eso por lo que decimos: “necesito estar allí tres horas antes o cuatro horas antes o lo que sea’. Y no creo que se necesite hacer eso”.

Sin embargo, cree que las personas deben hacer lo que sea con lo que se sientan cómodas, especialmente si no son viajeros habituales. Si “no estás seguro, sí, llega un poco antes para que no tengas que estresarte por ello. Y luego ve a tomar una taza de café o paga US$ 22 por una bolsa de dulces y simplemente relájate y disfruta de tu viaje”, dice.

Lo que no apareció en su video del aeropuerto de Tampa, agrega, es su ida cronometrada a Starbucks después de llegar a la puerta de embarque.

“Tardamos más de 25 minutos en que nos dieran nuestra taza de café”, dice. “Así que, si quieres tomar café y abordar un avión, no puedes hacer la “teoría del aeropuerto””.

Test de personalidad

Nuestros niveles de sentirnos cómodos con llegar justo antes de la salida del vuelo se reducen tanto a la personalidad, como a la experiencia.

Grunch dice que probar de manera inesperada la “teoría del aeropuerto” fue “divertido, para ser sincera”. Como neurocirujana “impulsada por la adrenalina”, plantea que es “súper competitiva” y que le gusta ganar. Le pareció un reto “emocionante”.

Ella, sin embargo, describe a su marido como el “típico padre de aeropuerto” que quiere llegar dos o tres horas antes. “Nunca lo intentaría con mi esposo porque nos divorciaríamos”.

Tanto Grunch como Shaw están de acuerdo en que nunca probarían esta tendencia en un viaje internacional, con los procesos de seguridad adicionales y porque los riesgos financieros de equivocarse son aún mayores.

Muchos de los videos de “teoría del aeropuerto” en línea han demostrado que es posible llegar a la puerta de embarque en solo 15 o 20 minutos, pero no han demostrado que deberías intentarlo.

La guía de las dos o tres horas es una “precaución en caso de cualquier imprevisto, ya sea el mal tiempo, un mal funcionamiento en los trenes o algo así”, le dijo a CNN Travel un portavoz del Aeropuerto Internacional de Denver, el sexto aeropuerto más transitado del mundo en 2023.

“Los tiempos de espera de los controles de seguridad pueden variar de un aeropuerto a otro, e incluso de un día a otro dentro de cada aeropuerto, especialmente durante las horas pico de viaje”, señaló un portavoz de Dallas/Fort Worth, el tercer aeropuerto más transitado del mundo en 2023.

Grunch, como viajera frecuente que detesta esperar, no está reacia a repetir la experiencia en una ruta probada y comprobada. “Yo, viajando sola, creo firmemente que lo volvería a hacer”, indica.

Shaw está menos convencido. “No soy partidario de la teoría del aeropuerto. Creo que es tonto. No me arriesgaría a perder el vuelo. Es simplemente una tontería”.