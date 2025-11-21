Providencia se queda con el primer lugar en concurso del Mejor Pan de Pascua

Tras una evaluación a 50 muestras, el concurso organizado por PuntoChef coronó a la pastelería Repostrería con el primer lugar.

Cada vez se acerca más la Navidad: árbol de Pascua, adornos, luces, cola de mono y el infaltable pan de Pascua.

¿Dónde se puede encontrar el mejor? La abastecedora de artículos gastronómicos PuntoChef organizó un certamen en el que un grupo de jueces evaluó 50 muestras.

El primer lugar lo obtuvo la pastelería Repostrería, ubicada en la comuna de Providencia, que destacó por su textura suave, aroma envolvente y sabor especiado. Su valor es de aproximadamente $13.000.

El segundo lugar fue para la pastelería Patty Cariño, ubicada en la comuna de La Florida, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Gloria Rencoret. Ambos panes de Pascua tienen un precio de $7.500 y $6.000, respectivamente.

En los siguientes lugares quedaron:

Magola (4°)

Gimel (5°)

Calabaza Horneados (6°)

La Dulce Lovelia (7°)

Claudia Monsalve (8°)

Cake Sweet Fran (9°)

Pan y Miel (10°)