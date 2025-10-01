Día del Café en Chile: Estas son las promociones para aprovechar este 1 de octubre

Starbucks, Dunkin, Marley Coffee y Krispy Kreme lideran las ofertas para celebrar el Día Internacional del Café, con descuentos que van desde 2x1 hasta café gratis con donut incluida.

Este miércoles 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café y diversas cadenas ya activaron promociones especiales para los fanáticos de la popular bebida.

Para celebrar la fecha, Starbucks mantiene su campaña del “mes del café”, ofreciendo todos los días un café tamaño alto a $2.400.

En Dunkin, todas las bebidas a base de café estarán con un 50% de descuento durante toda la jornada en sus locales a nivel nacional.

Marley Coffee anunció una promoción 2×1 en todas sus preparaciones frías y calientes de 16 oz, válida hasta las 12:00 horas.

Finalmente, Krispy Kreme regalará un café americano (caliente o frío) más una doughnut básica a elección por persona. La oferta aplica exclusivamente este miércoles en todas sus tiendas.

Las promociones están disponibles por tiempo limitado y, en la mayoría de los casos, solo de forma presencial, por lo que se recomienda consultar condiciones específicas en cada local.

