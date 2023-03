El presidente Gabriel Boric se refirió a su cercanía con Pedro Pascal y aseguró que previo a su presentación en los Premios Oscar le envió “un saludito”.

En entrevista con TVN, el mandatario conversó sobre el éxito de Pascal, sus planes de ser padre y la broma que le dedicó Fabrizio Copano en el Festival de Viña, entre otras cosas.

¿Qué dijo el presidente sobre Pedro Pascal?

Desde el palacio de La Moneda, el jefe de Estado señaló que “Pedro es un gran tipo. Tuvimos la oportunidad de conversar largo, de cenar juntos”.

“Quiere tanto a Chile. Todo el mundo lo quiere mucho, me alegro mucho del éxito que está teniendo”, agregó sobre el protagonista de exitosas series y películas como The Mandalorian o The Last of us.

Este domingo, Pascal participó de los Premios Oscar, donde anunció a los ganadores de las categorías Mejor Corto Documental y Mejor Corto Animado. “Le pegué un saludito (antes). Conversaremos durante la semana, en una de esas“, dijo Boric.