¿Por qué ordenar el clóset puede ayudarte a comprar mejor?

Ordenar el clóset no solo ayuda a ganar espacio, también permite identificar lo que realmente se usa y lo que puede tener una segunda vida. Con algunos consejos simples, esta tarea puede transformarse en un ejercicio liberador y muy útil.

Con la llegada del cyber 2025, muchas personas están considerando renovar su ropa, zapatos o accesorios. Pero antes de sumar más prendas al carrito de compras, vale la pena hacer una pausa. Tener más no siempre es mejor, especialmente cuando el desorden impide ver con claridad lo que ya se tiene. Por eso, una limpieza bien hecha puede ser el primer paso para consumir con conciencia y mejorar el uso del espacio personal.

El clóset es uno de los lugares del hogar que más fácilmente se desordena, especialmente cuando se acumulan prendas sin una organización clara o cuando cuesta desprenderse de lo que ya no se usa. Muchas veces guardamos ropa “por si acaso”, sin darnos cuenta de que han pasado años sin que esa prenda salga del perchero. Por eso, una limpieza periódica ayuda no solo a ordenar, sino también a tomar decisiones más informadas sobre nuestras compras futuras.

Una buena forma de comenzar es sacar todo lo que hay dentro del clóset y clasificar en tres grupos: lo que se usa con frecuencia, lo que está en buen estado pero ya no se usa y lo que está dañado o muy desgastado. Esta separación inicial permite tener un panorama general y facilita el descarte. Lo importante es ser honesto con uno mismo: si algo no se ha usado en el último año, es muy probable que no se vuelva a usar.

La ropa y accesorios que están en buen estado pueden tener una segunda vida a través de donaciones, ventas en plataformas de segunda mano o intercambios entre amigos y familiares. Esto no sólo libera espacio en el clóset, sino que también contribuye a un consumo más responsable. Además, al tener un inventario claro de lo que se posee, se evita comprar cosas repetidas durante eventos como el cyber 2025, lo que ayuda al bolsillo y al planeta.

Otra recomendación útil es reorganizar el espacio según temporadas o categorías. Separar la ropa de invierno y verano, o agrupar camisas, pantalones y chalecos por tipo, facilita mucho el día a día. Existen soluciones simples, como cajas transparentes, organizadores colgantes o perchas múltiples, que ayudan a maximizar el uso del espacio disponible. La clave está en encontrar un sistema que se adapte a las necesidades personales y se mantenga en el tiempo.

También es importante revisar no solo la ropa, sino todo lo que suele guardarse en el clóset: zapatos, carteras, accesorios, bufandas, incluso maletas. Muchas veces estos elementos ocupan más espacio del necesario por falta de organización. Una opción práctica es usar los espacios altos para lo que se usa con menor frecuencia y dejar a mano lo cotidiano.

Hacer esta limpieza puede tomar unas horas, pero sus beneficios se notan rápidamente. No solo porque el espacio se ve más ordenado, sino porque también se genera una sensación de ligereza y claridad mental. Ordenar el clóset es, en cierto modo, ordenar la vida. Permite hacer espacio para lo nuevo, valorar lo que ya se tiene y adoptar hábitos de consumo más conscientes.