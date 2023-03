El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, conversó con El País sobre su mediática ruptura con Shakira y aseguró que no planea invertir “en limpiar su imagen”.

¿Qué dijo Piqué?

En entrevista con el diario español, el exjugador sostuvo que actualmente se encuentra “muy feliz. Hubo cambios en mi vida y supe preservar la felicidad“.

Sobre su relación con la colombiana, primero aseguró no querer hablar del tema. “No voy a opinar. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos“.

Sin embargo, luego aseguró que busca “proteger” a los dos hijos que tuvo con ella: “Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre“.

Finalmente, respecto a la mediática ruptura con la cantante, señaló que “el problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero”.

“El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen“, dijo, agregando que “la gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo“.