Pet Shop Boys realizan discreta visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Luego de su concierto en el Festival de Viña del Mar, la banda británica se movilizó a Santiago y recorrió el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en una visita de bajo perfil, a solo unos días de sus conciertos en el Movistar Arena y el Teatro Caupolicán.

La popular banda musical fue sorprendida este miércoles a las 16:00 horas visitando el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, luego de su exitoso paso el lunes en el Festival de Viña del Mar 2026.

El dúo británico recorrió las instalaciones del museo con una guía, con completa discreción, pues pocas personas se dieron cuenta de que se trataba de Neil Tennant y Chris Lowe, indicó el Diario Financiero.

Según el medio, el recorrido duró 45 minutos y, en medio de este, algunas personas reconocieron a la banda, pero estos pidieron no sacarles fotografías para mantener su visita de bajo perfil.

Al respecto, la directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos dijo que el dúo de synthpop en inglés siempre ha demostrado su compromiso con los derechos humanos, por lo que no es de extrañar la visita.

“Nos hace mucho sentido y nos alegra que hayan querido visitar el museo, ya que ellos han demostrado un compromiso real con los derechos humanos. Son personas sensibles, inteligentes e informadas”, declaró al DF.

Pet Shop Boys agota las entradas de sus dos conciertos tras su éxito en el festival

El dúo británico anunció hace unos días que dará otro concierto por su gira Dreamworld, además del fechado para el viernes 27 de febrero en el Movistar Arena.

El nuevo recital será en el Teatro Caupolicán el sábado 28 de febrero y las entradas salieron a la venta el 24 de febrero, solo un día después de su presentación en el Festival de Viña del Mar. Pese a ello, los boletos se agotaron rápidamente; incluso las entradas disponibles para el Movistar Arena se vendieron debido a la euforia que provocó la banda de synthpop entre los chilenos.

Además, informaron que una parte de lo recaudado en la venta de entradas del concierto en el Teatro Caupolicán será donada a la Fundación Santa Clara, organismo que ayuda y apoya a infantes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).