“Personas que viven en el mundo de la fantasía”: Expareja de Mane Swett rompe el silencio y niega “secuestro” del hijo de ambos

Una de las polémicas que ha marcado al mundo de la farándula es la lucha que la actriz chilena, María Elena “Mane” Swett ha tenido por la custodia de su hijo.

La connacional ha acusado a su expareja, John Bowe, de impedirle ver al menor e, incluso, llevó la situación ante tribunales estadounidenses.

En esa línea, Bowe rompió el silencio por primera vez y aseguró que la actriz sí puede ver a su hijo.

“Quiero quedarme callado, también quiero que se detengan los mensajes de odio ridículos de los fans. También quiero proteger a mi hijo y la capacidad de Mane de ganarse la vida, así que prefiero no explotar de rabia ni escribir una lista con 300 refutaciones”, comenzó diciendo el hombre, según reveló la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez. “Por primera vez estoy leyendo los cientos de comentarios horribles que he recibido de personas que viven en un mundo de fantasía y que no saben nada sobre nuestra situación familiar”, complementó.

Bowe agregó que “Mane ha estado viniendo a Nueva York aproximadamente una vez al mes para ver a nuestro hijo y quedarse con él durante la noche. Así que todo lo que se ha dicho sobre que ella no lo ve es una tontería”.

Y cerró con un categórico mensaje: “Todo lo que se ha publicado en Chile está muy lejos de la verdad”.