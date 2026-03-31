Los perros pueden detectar tu ansiedad cuando te olfatean: la razón real no es la que crees

El olfato es la principal vía con que los perros interpretan el mundo y también a las personas.
Cuando un perro te olfatea, no solo te está reconociendo. También puede captar cambios químicos en tu cuerpo asociados al estrés o la ansiedad. Esa es una de las conclusiones que han reforzado distintos estudios sobre olfato canino, y ayuda a explicar por qué a veces un perro se acerca más, insiste en oler o cambia su conducta cuando nota que su tutor no está bien.
La clave está en que los perros tienen una capacidad olfativa extraordinaria y pueden distinguir alteraciones en el olor humano que para nosotros pasan desapercibidas. Un estudio publicado en Scientific Reports en 2024 concluyó que el olor de una persona estresada puede afectar la cognición y el aprendizaje del perro incluso sin señales visuales o auditivas. Es decir, el perro puede reaccionar a lo que hueles, no solo a lo que ve en tu cara o escucha en tu voz.
Esa misma línea ha sido explicada en términos más simples por el American Kennel Club, que en 2025 resumió que los perros pueden detectar el estrés humano por una combinación de señales, incluyendo expresiones, tono de voz y, por supuesto, el olor.
En ese artículo, el AKC cita investigaciones previas que mostraron que los perros lograron diferenciar muestras de sudor y aliento tomadas antes y después de un episodio de estrés con más de 90% de precisión.
Entonces, la razón no es solo que tu perro “te quiera mucho” o que “le guste tu olor”. También puede estar leyendo información biológica sobre tu estado emocional. Si estás ansioso, tu cuerpo cambia, y ese cambio puede ser percibido por su nariz. En algunos casos, eso hace que el perro se acerque más, te siga, busque contacto o se mantenga alerta.
Ahora bien, eso no significa automáticamente que el perro siempre se angustie cuando te huele. Lo que muestran los estudios es que detecta esos cambios y que pueden influir en su comportamiento. Dependiendo del animal, la reacción puede ser curiosidad, alerta, búsqueda de contacto o necesidad de regularse frente a una señal que percibe como distinta.
En simple, cuando tu perro te olfatea puede estar haciendo mucho más que saludarte: puede estar leyendo si estás tranquilo, tenso o ansioso. Y eso confirma algo que muchos dueños intuían hace tiempo, pero que hoy tiene cada vez más respaldo científico: para los perros, tu olor también cuenta cómo te sientes.