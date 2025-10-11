Periodista español recordó dura experiencia en el Estadio Nacional: “Pensé que nos pegaban una paliza”

El periodista español Julio Maldonado reveló la dura experiencia vivida en el Estadio Nacional de Chile.

El periodista español Julio Maldonado catalogó como “peligroso” al Estadio Nacional de Chile tras recordar compleja experiencia vivida en la realización de la Copa América 1991.

En el podcast Mundo Maldini, el periodista se le preguntó por el estadio más “pesado o peligroso” en el que le había tocado estar.

Su respuesta su rápida y directa: “El Estadio Nacional de Santiago de Chile en el 91”

Maldonado recordó en durante el partido disputado entre Chile y Brasil, encuentro válido por la fase final del torneo continental, la hinchada tuvo una actitud agresiva con los periodistas que se encontraban en el lugar.

“Pensé que nos pegaban una paliza a los periodistas, nos querían atizar ahí”, recordó.

Sin embargo, aclaró que más allá de la actitud hostil de la hinchada local, finalmente no “paso nada“.