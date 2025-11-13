Tendencias pepsico

PepsiCo lanza versiones “naturales” de cheetos y doritos: No manchan los dedos ni tienen colorantes artificiales

Por CNN Chile

13.11.2025 / 11:19

La compañía creó la línea Simply NKD, la cual mantiene "sabores intensos y de primera calidad, pero sin los colorantes ni saborizantes artificiales".

PepsiCo anunció una novedosa modificación de sus productos, con lanzamientos de versiones “naturales” de Cheetos y Doritos.

Se trata de la línea Simply NKD, “una reinvención de los icónicos sabores de Doritos y Cheetos, ahora sin sabores ni colorantes artificiales y completamente incoloros”.

La CEO de PepsiCo Foods US, Rachel Ferdinando, comentó: “Estamos revolucionando las expectativas: eliminamos los colorantes artificiales, no el sabor, y demostramos que un sabor inolvidable puede ser incoloro“.

Desde la empresa señalaron que tomaron el ADN de ambos productos y buscaron ir “más allá, ofreciendo los sabores que encantan a los fans, sin concesiones”.

En ese sentido, los equipos crearon Simply NKD en solo ocho semanas, logrando “sabores intensos y de primera calidad, pero sin los colorantes ni saborizantes artificiales”.

“Sin colorantes, sin sabores artificiales, la misma intensidad: eso es Simply NKD. Doritos y Cheetos están liderando una revolución en el mundo de los snacks, o un renacimiento, si se quiere”, dijo Hernán Tantardini, director de Marketing de PepsiCo Foods US.

Y agregó que “estamos reinventando nuestras marcas icónicas -y más famosas- para ofrecer opciones con los sabores intensos que los fans conocen y adoran, ahora reinventados sin colorantes ni sabores artificiales”.

PepsiCo informó que la colección de Simply NKD incluye:

  • Doritos Simply NKD™ Queso para nachos
  • Doritos Simply NKD™ Cool Ranch
  • Cheetos Simply NKD™ Puffs
  • Cheetos Simply NKD™ Flamin’ Hot

Estarán disponibles a partir del 1 de diciembre.

Doritos® Nacho Cheese (izquierda) junto al nuevo Simply NKD™ Nacho Cheese (derecha). Fotografía: Brielle Patton, D3 Studio.

Doritos® Nacho Cheese (izquierda) junto al nuevo Simply NKD™ Nacho Cheese (derecha). Fotografía: Brielle Patton, D3 Studio.

