Pedro Pascal contó que cuando consiguió el papel protagónico para interpretar a Joel en la serie de The Last of Us de HBO, lo olvidó porque se tomó un zolpidem (pastilla para el insomnio) justo antes de recibir la noticia.

En su aparición en el programa The Tonight Show, con Jimmy Fallon, el actor chileno reveló que tuvo un lapsus momentáneo de memoria cuando le ofrecieron el papel para The Last of Us.

Pedro explicó que esto se debe a que se tomó una pastilla para conciliar el sueño justo después de formar parte de una conferencia en la que discutían el tema.

“Fue un momento muy extraño. En realidad, yo estaba en Londres y todos los demás en Los Ángeles”, le comentó Pascal a Fallon. “Me enviaron los guiones y me dijeron que ‘jefe quiere que leas estos guiones. Si te gustan, le gustaría hablar contigo'”.

Pascal contó que su interés por el proyecto nació luego de ver la serie que produjo Craig Mazín, escritor y productor de Chernobyl, quien también estaba a cargo de la producción de The Last of Us.

“Hablamos un rato y nos enamoramos”, explicó el chileno. Luego de eso, el productor le ofreció quedarse hasta más tarde para una videoconferencia con Neil Druckmann, el creador del juego.

“Me quedé despierto para ese Zoom”, contó Pedro, quien además debía levantarse temprano por la mañana, por lo que se tomó la pastilla para el insomnio.

Justo después de tomar el medicamento, le informaron que el papel era suyo. Sin embargo, el efecto del fármaco fue rápido y Pascal fue a dormir. Al despertar, no recordaba haber conseguido el trabajo.

Pascal se levantó a la mañana siguiente dispuesto a “esperar junto al teléfono todo el día”, hasta que vio algunos mensajes de felicitación. “Miré mi teléfono y pensé: ‘¡Ah, sí! Tengo el trabajo’.”.