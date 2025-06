Pedro Pascal tiene doble… y vive en Nueva York: insólito concurso de imitadores desata furor en local de comida rápida

Una taquería en Nueva York celebró su aniversario con un insólito concurso de imitadores de Pedro Pascal. El ganador se llevó un año de burritos gratis, 50 dólares y el curioso título de “Hijo del Norte”.

La fiebre por Pedro Pascal llegó a un nuevo nivel en Estados Unidos.

Esta vez, el actor chileno fue el protagonista —sin estar presente— de un insólito concurso de imitadores organizado en Nueva York, que reunió a decenas de fanáticos y curiosos frente a una taquería del Bronx.

El evento fue impulsado por el restaurante mexicano Son del North, que decidió conmemorar su primer aniversario con un llamado inusual: encontrar al neoyorquino que más se pareciera al protagonista de The Last of Us.

La convocatoria se hizo viral en redes sociales tras una publicación en Instagram con una ilustración del actor y el mensaje: “¿Te ves como este hombre? ¿Conoces a alguien que se vea como este hombre?”.

La cita fue este domingo, cuando un grupo de imitadores —todos autoproclamados “dobles” de Pedro Pascal— llegó hasta el local para competir por el título de “Hijo del Norte”.

La iniciativa no solo reunió a los concursantes, sino también a una multitud de seguidores del actor que no querían perderse el singular evento.

El premio consistió en 50 dólares, burritos gratis durante un año y, como destacaron los organizadores, “derechos eternos para alardear de su título como el verdadero Pedro del Norte”.