Pedro Pascal compartió en sus redes sociales inéditos registros de la grabación de The Last of Us, entre ellos un gracioso chascarro que vivió junto a Bella Ramsey.

“Para el elenco, creadores y equipo de The Last Of Us. Me gustaría seguir vivo por cualquiera de ustedes. Gratitud nivel apocalipsis”, escribió en su Instagram.

En la publicación, el actor chileno también incluyó divertidas imágenes con Ramsey, Ellie en la serie, con quien desarrolló una gran amistad.

El chascarro

El chascarro corresponde a la grabación de la escena final del episodio, una de las más emotivas de la primera temporada.

En el registro se ve a Pascal estallando en risa tras equivocarse en el texto.

Revísalo acá:

