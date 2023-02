El actor chileno Pedro Pascal se lució en su aparición en The Graham Norton Show, luego de que explicar como se siente ser el “daddy” de Internet.

Durante el show, el conductor Graham Norton le mostró a Pascal algunos tuits de sus fanáticos refiriéndose sobre él.

“De repente te convertiste en el rey con The Mandalorian y The Last of Us. ¿Has disfrutado esta atención tan rápida?”, preguntó Norton.

El actor no dudó en responder bromeando al respecto, “sí, pero estoy tratando de entenderlo. Dicen esto de ‘daddy’ o algo así. Yo en verdad soy un ‘saddie’ (tristón)”.

Así, le continuaron mostraron todas veces que le han dicho “daddy” en Twitter, término que se refiere a ser el padre de toda una generación en internet. La situación sacó risas en varias oportunidades.

En la instancia, Pascal también estuvo acompañado por la actriz Helen Mirren, una de las grandes figuras del cine internacional y ganadora de un Oscar.

“Swerve” y sus bromas con Helen Mirren

El intérprete de Joel en la exitosa serie de HBO The Last of Us también habló sobre el “swerve”, una especie de topón que se da en un beso al costado.

“No sé, es confuso. Es cuando vienen por un beso y hacen esto. ¿No es genial? Si es que uno quiere”, dijo el actor.

El término “swerve” hace referencia a “cambiar de dirección súbitamente”, por eso Helen Mirren, siguiéndole le juego, propuso que lo replicaran.

“Nunca me desviaría de ti”, le respondió Pascal.

Cabe destacar que gracias al éxito de las producciones en las que ha estado, Pascal ha sido invitado a distintos programas de categoría mundial, como Saturday Night Live, show en el que fue animador y el encargado de presentar a Coldplay.