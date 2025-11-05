Paul McCartney envió excremento de bebé a periodista tras falsa crítica de Wings, revela nuevo libro

El baterista Denny Seiwell relata la insólita venganza ideada por McCartney y su esposa Linda contra un escritor que publicó una reseña destructiva de un concierto al que nunca asistió, según se documenta en Wings: The Story of a Band on the Run.

Paul McCartney respondió con una inusual represalia a un periodista que falsificó una crítica negativa sobre su banda Wings durante los años 70: le envió por correo excremento de su hija Stella, entonces un bebé, dentro de un jabonero de hotel. La anécdota, revelada en el nuevo libro Wings: The Story of a Band on the Run, publicado el 4 de noviembre, expone cómo el músico y su esposa Linda confrontaron a un escritor que mintió sobre haber presenciado uno de sus shows.

Según el relato del baterista Denny Seiwell, el periodista se incorporó brevemente a la gira prometiendo escribir sobre la dinámica familiar del grupo, pero no se quedó para el concierto y días después publicó una reseña completa que destrozó cada aspecto de la banda.

La venganza en un jabonero

McCartney y Linda recolectaron heces de su hija Stella en un jabonero de plástico de hotel, lo embalaron y lo enviaron al crítico como protesta simbólica. “Pensé que era la respuesta perfecta a un grosero periodista británico”, afirmó Seiwell en el libro, que incluye fotografías, entradas de diario y testimonios de figuras como John Lennon y Ringo Starr.

Según reportó NME, la publicación detalla cómo Wings enfrentó constantes críticas tras la separación de The Beatles, pero este episodio destaca por su ingenio irreverente. La anécdota subraya la tensión histórica entre los artistas y la prensa, mientras el libro se posiciona como un testimonio clave sobre una era definitoria en la carrera de McCartney.