A más de seis meses de su muerte, el grupo musical Jarabe de Palo publicó un video que fue grabado por su vocalista Pau Donés (53) antes de su deceso producto de un cáncer de colon que lo afectó durante varios años.

El registro que capta a Donés un mes antes de su fallecimiento, fue grabado en las montañas de Vall d’Aran, Lleida, mientras estaba en compañía de su perro Fideos. Se trata de una canción que será incluida dentro del nuevo disco de la banda española Tragas o Escupes.

Lee también: Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, falleció a los 53 años

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @jarabeoficial

En la descripción del videoclip se aprecia un mensaje entregado por Donés, en el que expresó que su voluntad de realizar Misteriosamente Hoy simplemente nace de su necesidad de transmitir una diversidad de sensaciones.

“Simplemente me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada… simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña…conseguir transmitir esa sensación me haría feliz…”, dice la descripción del video compartido en YouTube.

Lee también: 5 canciones para recordar a Pau Donés, vocalista de la banda Jarabe de Palo

En la letra de la canción se aprecia cómo Donés intentaba transmitir su paz y su felicidad al vivir cosas cotidianas como ver un atardecer. “Misteriosamente hoy no siento culpa, sorprendentemente hoy nada me asusta”, dice esta creación que sorprendió a los fanáticos de Jarabe de Palo.