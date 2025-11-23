Tendencias Mar Caribe

Con información de CNN

“Parece que viene directo a ti”: En esta playa caribeña los aviones pasan zumbando sobre tu cabeza

Por CNN Chile

23.11.2025 / 15:25

Hasta 70 vuelos diarios pasan a escasos metros del suelo en la Playa Maho en la isla caribeña de San Martín.

(CNN) – Maho Beach, en la isla caribeña de San Martín, es un paraíso para los aficionados a los aviones y los amantes de las emociones fuertes. La pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana está separada de la playa por una sola carretera, lo que significa que, en temporada alta, hasta 70 vuelos diarios pasan zumbando sobre la arena, casi tan cerca que se pueden tocar.

“Da miedo”, dice Franklin Wilson, trabajador del aeropuerto. “Parece que viene directo hacia ti”.

Sin embargo, para muchos pilotos, es un sueño hecho realidad, dice Irving Maduro, colega de Wilson. “Les encanta ver a la gente en la playa”.

Habrá tiempo de sobra para admirar las ventanas del nuevo avión de pasajeros de Qantas Airways, diseñado para volar sin escalas hasta 22 horas. La aerolínea australiana publicó las primeras imágenes del avión este mes, que volará directamente de Sídney a Londres y Nueva York.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Tendencias "Parece que viene directo a ti": En esta playa caribeña los aviones pasan zumbando sobre tu cabeza
Florentino Pérez arremete contra el Barcelona por pagos a árbitros en Caso Negreira: “Coincide con sus mejores resultados”
Beatriz Sánchez afirma que en su candidatura de 2017 "pasó algo similar a lo que estoy viendo hoy con Franco Parisi"
Apedrean bus de Universidad de Chile en Rancagua antes de su duelo contra O’Higgins
Escapan 50 de los más de 300 estudiantes secuestrados de un internado al norte de Nigeria
Criteria: Kast lidera expectativas de triunfo con un 50% de las preferencias y arrastra votantes de Matthei, Kaiser y Parisi