“Parece que viene directo a ti”: En esta playa caribeña los aviones pasan zumbando sobre tu cabeza

Hasta 70 vuelos diarios pasan a escasos metros del suelo en la Playa Maho en la isla caribeña de San Martín.

(CNN) – Maho Beach, en la isla caribeña de San Martín, es un paraíso para los aficionados a los aviones y los amantes de las emociones fuertes. La pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana está separada de la playa por una sola carretera, lo que significa que, en temporada alta, hasta 70 vuelos diarios pasan zumbando sobre la arena, casi tan cerca que se pueden tocar.

“Da miedo”, dice Franklin Wilson, trabajador del aeropuerto. “Parece que viene directo hacia ti”.

Sin embargo, para muchos pilotos, es un sueño hecho realidad, dice Irving Maduro, colega de Wilson. “Les encanta ver a la gente en la playa”.

