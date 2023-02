El cantante urbano Pailita salió a pedir disculpas tras sus polémicos dichos, criticando al Gobierno ante la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

Carlos Raín Pailacheo había publicado en una historia en sus redes sociales “hagan alguna wea, se está quemando todo”, mostrándose critico ante del actuar de las autoridades por los incendios forestales.

Sin embargo, la noche del 3 de febrero, el cantante realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para disculparse.

“Yo me pongo los pantalones y pido disculpas si le afectó a alguien, quizás la cagué en haber subido esa historia, la vendí”, agregó el joven que actualmente se encuentra en Cancún celebrando su cumpleaños.

Además, el intérprete de “Ultrasolo” explicó que “yo no soy facho para los que me andan diciendo por ahí. Yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política y en las entrevistas yo pido que no me pregunten nada de eso, porque yo no cacho nada de política”

“Al fin y al cabo, siempre que pasa algo, nos hablan a nosotros porque tenemos seguidores y muchas veces nosotros tenemos nuestras privacidades”, puntualizó.