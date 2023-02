“Yo nada que ver ahí”. De esta forma Pailita descartó haber sido invitado para cantar junto a Paloma Mami durante su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023.

¿Qué pasó?

La situación comenzó cuando en la jornada inaugural del certamen, la artista nacional interpretó brevemente Ultra solo remix, canción en la que figura como colaboradora del éxito original compuesto por Polimá Westcoast.

Esto causó extrañeza entre sus fanáticos, debido a que tanto Polimá Westcoast como Pailita estaban presentes en la Quinta Vergara durante el show de Paloma Mami.

Horas después, comenzó a circular un supuesto setlist de la presentación de Paloma Mami en Viña 2023 donde aparecen Polimá Westcoast y Pailita como invitados para interpretar Ultra solo remix y, posteriormente, Síntomas de soltera junto al músico puntarenense.

por favor la cantidad de cosas que tenía pensado hacer paloma mami en su show pero tuvo que cortarlo por la pésima organización del festival de viña y problemas de audio LOS ODIO pic.twitter.com/BLMSWt8v6m — nicolas; (@shouldmiIa) February 20, 2023

Lee también: Viña 2023: El orgulloso mensaje que dedicó Pablo Chill-E a Paloma Mami, Polimá Westcoast y Cris MJ

Respuesta de Pailita

Ante la polémica, Pailita descartó por medio de su cuenta de Instagram que había sido invitado a participar en el show de su colega. Incluso, afirmó que no ha mantenido contacto con ella desde la publicación de Síntomas de soltera, es decir, desde diciembre de 2022.

“Anda ambulando un setlist de la Paloma (…) en el cual aparezco yo, como que iba a entrar en Síntomas de soltera y en Ultra solo. Quiero que no me anden metiendo en cosas en las que no tengo nada que ver”, dijo el músico.

“Nosotros ayer (el lunes) fuimos a ver el festival. Yo con la Paloma no hablo desde Síntomas de Soltera, desde que salió esa canción que no hablo con ella ni con nadie de su equipo de trabajo”, agregó.

De este modo, Pailita fue enfático en cerrar la interrogante: “Yo nada que ver ahí. No me metan en sus cosas. A nosotros no nos invitaron a cantar”.