La entrega número 92 de los Premios de la Academia atrajo a un promedio de 23,6 millones de espectadores para ABC el domingo, un nuevo mínimo para la noche más grande de Hollywood.

La entrega de premios, que duró 33 minutos más de lo programado, tuvo una disminución del 20% con respecto al espectáculo del año pasado, que atrajo a 29,6 millones de espectadores. El mínimo anterior fue la transmisión de 2018, que atrajo a un promedio de 26,5 millones de espectadores.

Hace sólo seis años, la entrega de premios atrajo a más de 40 millones de espectadores.

Los bajos índices de los Oscar siguen la tendencia con otros programas de premios como los Grammy y los Emmy, que han recibido disminuciones de audiencia recientemente.

“La 92a edición anual de los Premios de la Academia perdió rápidamente su propia trama en medio de un millón de distracciones por cortesía de las frenéticas y a menudo desconcertantes decisiones de producción”, escribió Caroline Framke, crítica de televisión de Variety. “Durante aproximadamente la mitad de la transmisión, los Oscar se sintieron como un tren que se salió de su camino”.

Otros críticos reprocharon la elección de la ceremonia de no tener un conductor central por segundo año consecutivo.

“Al igual que los Emmy en el otoño, los Oscar de este año fueron una montaña rusa de extrañas decisiones de producción y dirección, algunas de las cuales pagaron dividendos de entretenimiento, pero la mayoría contribuyó a un kudocast que se extendió por las tres horas asignadas”, escribió Daniel Fienberg, crítico de televisión para el Hollywood Reporter.

Fienberg agregó que el programa de 2019 “fluyó razonablemente bien sin un presentador”, pero está quedando claro que el éxito del año pasado estuvo más cerca de la “suerte tonta que una declaración concluyente sobre el valor, o la falta del mismo, de los presentadores en los premios”.

A pesar del descenso deslumbrante de la audiencia, el domingo por la noche fue histórico para Hollywood, gracias a que Parasite se llevó a casa la mejor película. El thriller surcoreano, dirigido por Bong Joon Ho, es la primera película no inglesa y la primera película surcoreana en ganar el premio de mejor película.

La ceremonia también incluyó otros momentos destacados, como múltiples números musicales y un monólogo de apertura de Steve Martin y Chris Rock. Grandes nombres ganaron importantes premios, incluyendo a Brad Pitt llevándose a casa al mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time… In Hollywood y Joaquin Phoenix ganando al mejor actor por su actuación en Joker.

