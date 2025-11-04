Oscar Isaac revela su pasado en el ska: De telonero de Green Day a estrella de Hollywood

El actor de "Dune" y "Star Wars" dedicó casi una década a la escena musical de Miami, donde participó en múltiples bandas antes de regresar a la actuación tras un desencuentro con su profesor de teatro.

Antes de conquistar Hollywood, Oscar Isaac fue un músico activo en la vibrante escena ska de Miami durante casi una década. El actor reveló a NME su participación en bandas como The Worms, Petrified Frogs y The Blinking Underdogs entre 1995 y 2004, período en el que The Blinking Underdogs probablemente más giró por distintos escenarios.

Isaac no solo tocaba el bajo sino que ideó la mayoría de los nombres de las agrupaciones, aunque aclara que no fue responsable de su “favorito personal”: Closet Heterosexuals.

El momento cumbre: el Warped Tour 1997

El punto más alto de su carrera musical llegó cuando The Worms teloneó a Green Day, Limp Bizkit y Descendents en el reconocido festival punk Warped Tour. “Me gusta decir que abrimos para The Mighty Mighty Bosstones pero en realidad, tocamos seis horas antes que ellos en otro escenario”, confesó con humor.

Isaac describió la peculiar dinámica de su primera banda: “Con The Worms, era mayormente como estos enormes tipos skinhead y luego un chico muy flaco, de pelo largo y moreno que era yo“.

Este período marcó un alejamiento temporal de la actuación tras un conflicto con su profesor de teatro, momento en que decidió que “en lugar de música, hice ska“, recordó entre risas. La experiencia, aunque local, le brindó la oportunidad de vivir la energía de los escenarios y conectó con una comunidad donde “muchos nerds de banda” podían convertirse en estrellas de rock.