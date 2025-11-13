Realizan 35° edición de las “Olimpiadas de la limpieza” en Las Vegas: Trabajadores de hoteles hicieron distintas pruebas

Los equipos de distintos hoteles y resorts sortearon distintas competencias para poner a prueba sus talentos.

Las Vegas fue la locación para la 35° edición de las “Olimpiadas de la limpieza”, evento anual en el que participaron más de 10 equipos de resorts y hoteles.

En la actividad, equipos del personal de limpieza de algunos de los hoteles más famosos del planeta demostraron su talento enfrentándose a distintas pruebas.

Entre ellas, carreras de relevos con trapeador, lanzamientos de papel higiénico, aspirar alfombras, hacer camas, lavando y superando obstáculos.

Incluso hubo un concurso de baile.

Uno de los organizadores señaló que lo que se busca con la actividad es destacar que estos trabajadores son un pilar fundamental detrás de la experiencia de ir a un hotel.

La instancia forma parte de una tradición en Las Vegas que celebra a quienes mantienen el brillo de la “Ciudad del Pecado”, el personal de habitaciones y los trabajadores de limpieza que hacen que la hospitalidad de primera clase parezca sencilla.