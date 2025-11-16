Tendencias Elecciones 2025

“Nunca me había tocado esperar”: Altas temperaturas y votantes con sus mascotas marcan el lado B de las elecciones 2025

Por CNN Chile

16.11.2025 / 16:27

La jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias ha estado marcada por la alta afluencia de personas, las extensas filas en los locales de votación y la presencia de votantes que llegaron acompañados de sus mascotas.

Altas temperaturas y una alta afluencia de personas han marcado estas elecciones presidenciales y parlamentarias con voto obligatorio.

Entre las votantes destacó Viviana Herrera, quien conversó con CNN Chile desde un local de votación en Temuco, señalando que hubo mucha gente: “Nunca me había tocado esperar”.

Entre sus acompañantes destacó Luna María, a quien calificó como su “nieta perruna”, y comentó que “parece que hoy en día los hijos quieren tener más perritos que hijos”.

Finalmente, sobre el proceso electoral, manifestó que, más allá de que el voto sea obligatorio, existe como ciudadanos “este deber cívico de cumplirlo a cabalidad y con la mejor de las motivaciones”.

Mira aquí el lado B de las elecciones

Personas recurren a sufragar con su mascota en Universidad de Viña del Mar, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.Crédito: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

Personas recurren a sufragar con su mascota en Universidad de Viña del Mar, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Crédito: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

Personas recurren a sufragar con su mascota en Universidad de Viña del Mar, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.Crédito: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

Votantes llegan con sus mascotas al Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.Crédito: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Personas con paraguas se cubren de las altas temperaturas, durante las elecciones presidenciables y parlamentarias 2025.Crédito:PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

Votantes del colegio Villa Maria Academy durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.FOTO: CRISTOBAL RAMÍREZ/ AGENCIAUNO

Personas acuden a cumplir su deber cívico, a Colegio San Pedro Nolasco, de la comuna de Concepción, en marco de unas nuevas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, en todo el territorio nacional
FOTO: DIEGO AGUAYO/UNO NOTICIA

