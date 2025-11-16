“Nunca me había tocado esperar”: Altas temperaturas y votantes con sus mascotas marcan el lado B de las elecciones 2025

La jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias ha estado marcada por la alta afluencia de personas, las extensas filas en los locales de votación y la presencia de votantes que llegaron acompañados de sus mascotas.

Altas temperaturas y una alta afluencia de personas han marcado estas elecciones presidenciales y parlamentarias con voto obligatorio.

Entre las votantes destacó Viviana Herrera, quien conversó con CNN Chile desde un local de votación en Temuco, señalando que hubo mucha gente: “Nunca me había tocado esperar”.

Entre sus acompañantes destacó Luna María, a quien calificó como su “nieta perruna”, y comentó que “parece que hoy en día los hijos quieren tener más perritos que hijos”.

Finalmente, sobre el proceso electoral, manifestó que, más allá de que el voto sea obligatorio, existe como ciudadanos “este deber cívico de cumplirlo a cabalidad y con la mejor de las motivaciones”.

Mira aquí el lado B de las elecciones