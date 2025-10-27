No siempre son grasa: La verdad sobre el agrandamiento mamario en hombres que muchos callan

Hasta el 50% de los hombres desarrolla crecimiento del tejido mamario, una condición común impulsada por cambios hormonales, medicamentos o estilos de vida, según especialistas.

(CNN) – Hasta el 50% de los hombres desarrolla ginecomastia en algún momento de su vida, un crecimiento del tejido mamario que frecuentemente genera preocupación y vergüenza.

Esta condición, que puede manifestarse como tejido glandular verdadero o como acumulación de grasa, afecta la confianza y el comportamiento social de quienes la padecen. Muchos hombres evitan actividades como ir al gimnasio o la playa, y algunos desarrollan ansiedad en situaciones de intimidad.

Un problema con múltiples causas

Los especialistas explican que el desarrollo mamario masculino responde principalmente a desequilibrios hormonales, donde la relación entre testosterona y estrógeno se altera, pero también puede ser causado por medicamentos, consumo de sustancias o simplemente por aumento de peso.

Aunque el cáncer de mama en hombres es poco frecuente, los médicos recomiendan consultar ante cualquier bulto nuevo o cambios persistentes. El tratamiento varía desde modificaciones en el estilo de vida hasta intervención quirúrgica, dependiendo de cada caso particular y su causa subyacente.