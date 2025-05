“No era aburrimiento, era respeto”: Venezolano valora actitud de los chilenos y estalla contra sus compatriotas que hacen ruido en la madrugada

"¿Por qué digo esto? Porque tu libertad termina donde comienza la del otro", cerró.

Un venezolano abordó una de las principales críticas que sus compatriotas hacen a los chilenos: que son aburridos por no escuchar música a alto volumen.

A través de un video subido a la plataforma de Tiktok, el usuario identificado como @jhon_mlh explicó que un día estaba en una videollamada con su madre que vive en Venezuela “y ella me dice: ‘hijo no puedo dormir, a veces son las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana y no puedo dormir’, porque la ventana de su habitación, de su cuarto, da hacia la calle donde hay unos vecinos que se ponen a tomar en vía pública y a tener música a todo volumen”, relató.

“Entonces, esto me lleva a una gran reflexión, es que en Venezuela, no en todas las zonas, pero sí en ciertas partes, hemos normalizado este tipo de comportamiento”, aseguró el tiktoker.

En esa línea, @jhon_mlh hizo una profunda reflexión sobre el actuar de los chilenos: “Cuando llegué a Chile, yo creía que en Chile eran muy aburridos porque en Chile no escuchan música a alto volumen. Yo decía ‘bueno, los chilenos acá son un poco callados, son muy tranquilos, aburridos’, y luego entendí que no es aburrimiento, es simplemente respeto hacia la otra persona, hacia tus vecinos. ¿Cómo es posible que a las 3, 4 de la mañana tengas el volumen altísimo y que los vecinos no puedan dormir? Anteriormente, yo lo veía normal, pero hoy en día me doy cuenta y digo será que me chilenicé o tomé conciencia de esto”.