Nintendo confirma su universo cinematográfico propio tras el éxito de ‘The Super Mario Bros. Movie’

Nintendo confirmó oficialmente la creación de su propio universo cinematográfico, impulsado por el éxito de The Super Mario Bros. Movie.

Durante una reciente reunión financiera, el presidente Shuntaro Furukawa reveló que la empresa construye un marco para futuras adaptaciones y busca un lanzamiento constante de superproducciones. Esta estrategia asegura una expansión sostenida de sus franquicias en el cine.

Nintendo says they are preparing for ongoing movie releases in the future. The Super Mario Galaxy Movie is coming in 2026.

The Legend of Zelda Movie is coming in 2027. They are teasing more beyond that! pic.twitter.com/qQne85gMMz — Stealth (@Stealth40k) November 5, 2025

Proyectos confirmados y fechas clave

La secuela Super Mario Galaxy Movie estrena el 3 de abril de 2026. Paralelamente, la producción de la película de acción real de The Legend of Zelda inicia esta semana en Nueva Zelanda, con lanzamiento previsto para 2027.

Furukawa también indicó que al menos otros dos proyectos cinematográficos no anunciados se desarrollan actualmente, demostrando el compromiso de Nintendo con una pipeline creativa robusta. La compañía aspira a ir más allá de estos títulos, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento global.