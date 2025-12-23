Niños toman el control de la Navidad: 8 de cada 10 padres comprará exactamente lo que piden sus hijos

Un estudio de la consultora chilena Go To Market revela que la mayoría de los niños menores de 12 años recibirá el regalo exacto que solicitó esta Navidad, impulsado por la influencia digital y su presencia directa en el momento de compra.

La Navidad de 2025 marca una clara tendencia en la forma en que se compran los regalos. Según un prediagnóstico elaborado por la consultora chilena Go To Market, 8 de cada 10 niños menores de 12 años recibirá exactamente el obsequio que pidió.

El estudio proyecta comportamientos de consumo distintos a los observados en décadas anteriores, donde los adultos solían definir los regalos sin mayor intervención de los niños.

Uno de los factores clave detrás de este fenómeno es la participación directa de los hijos en el proceso de compra. El análisis anticipa que en cerca del 50% de las adquisiciones navideñas los niños estarán presentes al momento de elegir los regalos.

Esto se traduce en decisiones compartidas, pero fuertemente guiadas por los intereses explícitos de los menores y adolescentes.

Qué regalos se pedirán según la edad

La herramienta utilizada por la consultora permitió proyectar los productos con mayor probabilidad de ser solicitados en cada grupo etario.

Preescolares (3 a 5 años): juegos al aire libre, artículos de ciencia, disfraces y juguetes que fomenten la creatividad.

juegos al aire libre, artículos de ciencia, disfraces y juguetes que fomenten la creatividad. Niños (6 a 12 años): productos electrónicos y digitales combinados con juguetes de construcción y recreación física.

productos electrónicos y digitales combinados con juguetes de construcción y recreación física. Adolescentes (13 a 18 años): tecnología como celulares y consolas, además de ropa, dinero y artículos coleccionables.

Más regalos de los esperados

El estudio también anticipa que, además del regalo principal solicitado, los niños podrían recibir en promedio cuatro obsequios adicionales, entregados por padres, abuelos, tíos u otros familiares.

Esta tendencia se observaría con mayor fuerza en los grupos de menor edad.

Otro hallazgo relevante es el impacto de la publicidad digital. Entre el 79% y 81% de los menores vería el anuncio de su regalo favorito en plataformas digitales, y cerca de la mitad pediría el producto tras haberlo visto en línea.

No obstante, el estudio advierte que hasta un 70% de los anuncios podría perder efectividad si se difunden exclusivamente en plataformas utilizadas mayoritariamente por adultos.

En cuanto a los canales de compra, se mantiene una preferencia por la compra presencial para el cierre de la transacción, especialmente en supermercados, tiendas por departamento y jugueterías.