Ni Los Simpson se atrevieron a tanto: Película “predice” la muerte del Papa León XIV

Hay un dicho que dice que la casualidad no existe, solo existe lo inevitable. Y pareciera ser que ese es el lema de la película que “predice” la muerte del recién nombrado Papa León XIV.

Se trata de “El Habitante”, largometraje de terror que entre su trama da cuenta de la muerte del nuevo Sumo Pontífice. La lámina se puede encontrar en Netflix.

“Hace instantes se acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV, ante una multitud congregada en la Plaza San Pedro”, dice el relator de noticias en la película.

Incluso, en el filme de 2017, se aventura a dar las causas del “fallecimiento” del máximo líder de la Iglesia Católica: “Septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible”.

Director de la película explica la “predicción”

En diálogo con Clarín, el autor del cinema, el uruguayo Guillermo Amoedo explicó cómo fue que creó la “predicción” de la muerte de León.

“El nombre lo elegí al escribir el guion, en 2015. Lo que hice fue cruzar distintas profecías, como las de San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen, con otras teorías apócrifas, y también el historial de antipapas. Y León XIV fue el resultado”, explicó.

Y agregó: “El nombre me sonó muy conocido apenas lo escuché. Fui a revisar la película y vi que sí coincidía con el que le había puesto al papa fallecido en El habitante. Después consulté con ChatGPT cuál era la probabilidad de haberle acertado y me respondió que era de menos del 3%, así que no estuvo nada mal”.