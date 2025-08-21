Tendencias Nevadas

Nevadas en la zona centro-sur: Así luce el paisaje chileno tras las primeras nevadas

Por CNN Chile

21.08.2025 / 17:55

En distintos puntos de la zona centro-sur del país, los usuarios han compartido en redes sociales imágenes de las nevadas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido un pronóstico de nevadas para esta semana, que afectará desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío.

Pronóstico de nevadas

  • Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos – 10-15 cm
  • Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos – 20-30 cm
  • Metropolitana: Precordillera – 20-30 cm
  • O’Higgins: Precordillera – 35-45 cm
  • Maule: Precordillera – 35-45 cm
  • Ñuble: Precordillera – 30-40 cm
  • Biobío:
  • Cordillera de la Costa – 5-8
  • Precordillera – 20-30 cm

