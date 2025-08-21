Nevadas en la zona centro-sur: Así luce el paisaje chileno tras las primeras nevadas

En distintos puntos de la zona centro-sur del país, los usuarios han compartido en redes sociales imágenes de las nevadas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido un pronóstico de nevadas para esta semana, que afectará desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío.

Pronóstico de nevadas

Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos – 10-15 cm

Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos – 20-30 cm

Metropolitana: Precordillera – 20-30 cm

O’Higgins: Precordillera – 35-45 cm

Maule: Precordillera – 35-45 cm

Ñuble: Precordillera – 30-40 cm

Biobío:

Cordillera de la Costa – 5-8

Precordillera – 20-30 cm

A esta hora en Rucatayo Alto, comuna de Río Bueno o como digo yo, al otro lado del lago Puyehue, ya han caído unos 5cms de nieve @RedMeteoA @chvtiempo @vanessanoea @Sepulinares

Gentileza de una de mis grandes atletas, Tabita Caihuan pic.twitter.com/dlrEm1aKMV — Claudio (@KlausKani) August 21, 2025

AHORA – LOS RÍOS ❄️ Se reporta caída de nieve en el sector Los Tallos, en la comuna de Panguipulli. — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 21, 2025

AHORA – LOS RÍOS ❄️ Nevando en sectores rurales de la comuna de Futrono. https://t.co/KUMZYqO0h2 — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 21, 2025

🔵AHORA | Máxima precaución a los conductores por vehículos presentando problemas debido a la nieve en la calzada en el sector Huilo-Huilo, Panguipulli, Región de Los Ríos #LosRios #ValdiviaCL pic.twitter.com/w18BB4sNEp — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) August 21, 2025

AHORA – LOS RÍOS ❄️ Nevando en el sector rural de Futrono. https://t.co/FGqNl7emfW — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 21, 2025

AHORA – O’HIGGINS ❄️ Registro de caída de nieve en la localidad de Coya, comuna de Machalí (~800 m.s.n.m.). https://t.co/54y0Ymglke — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 21, 2025