Netflix estaría preparando una serie animada de Crash Bandicoot, según reportes de la industria

Netflix desarrolla una serie animada de Crash Bandicoot en asociación con WildBrain Studios, según reveló el sitio especializado What’s On Netflix. El estudio, responsable de la serie Sonic Prime, retomaría al marsupial para su adaptación en la plataforma.

Hasta ahora, Netflix no ha emitido comentarios oficiales sobre el proyecto, que revive las esperanzas de los fanáticos tras el fallido intento de Amazon en 2021.

Expectativas y escepticismo

La noticia desató opiniones polarizadas en redes sociales. Mientras algunos seguidores mostraron optimismo cauteloso, otros exigieron un estilo similar a las clásicas caricaturas de persecuciones.

ALRIGHT. GAME AWARDS TWEETED ABOUT IT.

IT’S LIKE AT LEAST 83% REAL NOW. https://t.co/1Q0Ks5YMj3 pic.twitter.com/B5e5gzU8hy — 💥LEO💥 – Voice Actor 🎙️ / Artist 🎨 (@LeopoldTheBrave) October 27, 2025

“Si esto no es un programa tipo Correcaminos/Wile E. Coyote… entonces no lo entienden”, criticó un usuario, según reportó NME. Otros consideraron que la iniciativa llega “veinte años demasiado tarde”, y hubo quien pidió prioritariamente un nuevo videojuego.

La cancelación previa de Amazon por diferencias creativas marca el desafío que enfrenta este nuevo acercamiento al universo del personaje.