Navidad en Chile: El 77% la celebra en familia, según encuesta de la U. de los Andes

Según un estudio de la Universidad de los Andes, el 77% de los chilenos declaró compartir la Navidad con su núcleo familiar más cercano, mientras que un 4% respondió que pasa esta fecha en soledad.

¿Qué significa la Navidad para los chilenos? Un estudio de opinión de la Universidad de los Andes (Uandes) entrega luces sobre cómo se vive esta fecha en el país y cuáles son los significados que predominan entre la población.

De acuerdo con la encuesta —realizada entre Arica y Punta Arenas y aplicada a más de mil chilenos mayores de 18 años—, un 47% de los consultados asocia la Navidad principalmente con un encuentro familiar. Esta percepción es aún más fuerte entre las mujeres, donde alcanza un 49%, frente a un 44% entre los hombres.

La mirada familiar atraviesa todos los grupos socioeconómicos y se manifiesta con especial fuerza en el GSE C2, con un 56%, y en el ABC1, con un 52%. Los datos confirman que, más allá de las diferencias sociales, la mesa compartida, la conversación pausada y la cercanía con los seres queridos siguen siendo el eje central de esta celebración.

“La Navidad juega un rol unificador. En Occidente es una celebración muy universal en términos familiares, donde se refuerza el vínculo y la reunión. Celebramos el nacimiento de Jesús, el Redentor del mundo, pero ese sentido se ha ido reemplazando por una reunión familiar muy influida por lo comercial”, explica Rodrigo Figueroa, académico de la Uandes.

El segundo significado más mencionado en la encuesta aporta una dimensión distinta al análisis. Un 22% de los encuestados asocia la Navidad con el nacimiento de Cristo, un sentido que, aunque menos visible en el espacio público, conserva una profundidad espiritual relevante. Esta asociación aumenta con la edad: un 36% de las personas de 55 años o más vincula esta fecha con su origen religioso, frente a solo un 13% entre los jóvenes de 18 a 34 años.

También se observan diferencias por género. Mientras un 26% de las mujeres relaciona la Navidad con el nacimiento de Cristo, esta cifra desciende a un 18% entre los hombres.

“Hay personas que, en fechas como la Navidad, se acercan a los sacramentos y al culto religioso, aun cuando no participan de ellos habitualmente. Es una instancia que abre puertas espirituales”, comenta el filósofo y académico de la Uandes.

La forma en que se celebra la Navidad refuerza esta lectura. Un 77% de los chilenos declara que comparte esta fecha con su familia más cercana —padres, hijos o pareja—, mientras que un 12% lo hace con la familia extendida. Las celebraciones en soledad representan apenas un 4%, y solo un 1% señala pasar la Navidad con amigos.

En el caso de las mujeres, el vínculo con la familia nuclear es aún más marcado: un 82% afirma celebrar con su círculo más íntimo.

“Desde una mirada cristiana, esta fecha invita a la oración, al agradecimiento y a la sanación de relaciones heridas, recordando que el nacimiento de Cristo es también un llamado a la reconciliación, a la fraternidad y a la vida en comunidad”, concluye el académico.