Mundial de Gastronomía 2025: Cómo votar por Chile en los cuartos de final contra España
Por CNN Chile
27.10.2025 / 17:31
En el certamen organizado por influencers gastronómicos, Chile se impuso ante Estados Unidos y ahora busca avanzar a las semifinales con su torta de mil hojas, que compite contra las torrijas de España.
Chile cuenta con platos típicos que impresionan tanto a los comensales locales como a los turistas. Esto fue reconocido en el Mundial de la Gastronomía, donde el pastel de choclo logró imponerse a la popular hamburguesa de Estados Unidos.
Actualmente, en el certamen organizado por los influencers Ailin Tokman y Andrés Simon, Chile se encuentra en los cuartos de final, compitiendo con su famosa torta de mil hojas frente a las torrijas de España.
¿Cómo votar en el Mundial de la Gastronomía?
Para participar, ingresa a las cuentas de Instagram @aailutokmany y @lasrecetasdesimon, y vota en la encuesta que aparece en la publicación.
También se puede votar en las cuentas de TikTok de los influencers, comentando “Chile”.
La competencia se realizará hasta el 31 de octubre, y quien gane avanzará a las semifinales del Mundial de la Gastronomía.
@lasrecetasdesimon MUNDIAL DE LA GASTRONOMÍA – CUARTOS DE FINAL: TORRIJAS 🇪🇸 vs TORTA DE HOJARASCA 🇨🇱 . Arrancan los cuartos y cambiamos de terreno: ahora se juega en modo dulce 🍮 . En este cruce, España llega con sus clásicas torrijas: pan empapado en leche, azúcar y dorado en sartén. Una receta simple pero con muchísimo sabor Chile responde con su torta de hojarasca: capas finitas, manjar y crocante que se desarma en la boca. Riquísimo! 💫 . 👉🏼 Votación abierta en este video (se suman los votos de Ig + TikTok) 👉🏼 Hay 1 semana para elegir (cierra el 31/10) 👉🏼 El ganador avanza a semifinales donde los va a representrar otra cosa! 🏆 . ¿Team torrijas o team torta de hojarasca? Juguemos este último cruce de cuartos a pleno 💣 👇🏼 • #torrijas #milhojas #torta ♬ sonido original – lasrecetasdesimon