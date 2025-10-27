Tendencias gastronomía

Mundial de Gastronomía 2025: Cómo votar por Chile en los cuartos de final contra España

Por CNN Chile

27.10.2025 / 17:31

{alt}

En el certamen organizado por influencers gastronómicos, Chile se impuso ante Estados Unidos y ahora busca avanzar a las semifinales con su torta de mil hojas, que compite contra las torrijas de España.

Chile cuenta con platos típicos que impresionan tanto a los comensales locales como a los turistas. Esto fue reconocido en el Mundial de la Gastronomía, donde el pastel de choclo logró imponerse a la popular hamburguesa de Estados Unidos.

Actualmente, en el certamen organizado por los influencers Ailin Tokman y Andrés Simon, Chile se encuentra en los cuartos de final, compitiendo con su famosa torta de mil hojas frente a las torrijas de España.

¿Cómo votar en el Mundial de la Gastronomía?

Para participar, ingresa a las cuentas de Instagram @aailutokmany y @lasrecetasdesimon, y vota en la encuesta que aparece en la publicación.

También se puede votar en las cuentas de TikTok de los influencers, comentando “Chile”.

La competencia se realizará hasta el 31 de octubre, y quien gane avanzará a las semifinales del Mundial de la Gastronomía.

@lasrecetasdesimon MUNDIAL DE LA GASTRONOMÍA – CUARTOS DE FINAL: TORRIJAS 🇪🇸 vs TORTA DE HOJARASCA 🇨🇱 . Arrancan los cuartos y cambiamos de terreno: ahora se juega en modo dulce 🍮 . En este cruce, España llega con sus clásicas torrijas: pan empapado en leche, azúcar y dorado en sartén. Una receta simple pero con muchísimo sabor Chile responde con su torta de hojarasca: capas finitas, manjar y crocante que se desarma en la boca. Riquísimo! 💫 . 👉🏼 Votación abierta en este video (se suman los votos de Ig + TikTok) 👉🏼 Hay 1 semana para elegir (cierra el 31/10) 👉🏼 El ganador avanza a semifinales donde los va a representrar otra cosa! 🏆 . ¿Team torrijas o team torta de hojarasca? Juguemos este último cruce de cuartos a pleno 💣 👇🏼 • #torrijas #milhojas #torta ♬ sonido original – lasrecetasdesimon

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Sufre la U para la Sudamericana: Confirman que figura clave de los azules se desgarró
Encapuchado obligó a punta de fusil a cazadores a andar en ropa interior y mató a tres perros en Ercilla
Fiscalía investiga posible venganza por narcotráfico como móvil de crimen de Krishna Aguilera: Estos son los detalles
Mundial de Gastronomía 2025: Cómo votar por Chile en los cuartos de final contra España
Chile será sede de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025: ¿Cuándo comienzan?
Oposición ingresa acusación constitucional contra Diego Pardow por cobros excesivos en cuenta de luz