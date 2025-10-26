Mundial de Gastronomía 2025: Chile avanza a cuartos de final tras vencer a EE.UU. y reta a España

Tras el éxito del Mundial de Desayunos organizado por el streamer Ibai Llanos, un par de influencers decidieron replicar la idea con lo mejor de la gastronomía de 19 países. Actualmente, Chile busca un cupo para avanzar a las semifinales del concurso.

Los influencers Ailin Tokman y Andrés Simon organizaron el Mundial de la Gastronomía, en el que participan cerca de 19 países.

En cada video publicado en su cuenta de Instagram, los usuarios pueden escoger su plato favorito.

“Vimos que el crack Ibai hizo un mundial de desayunos, ¡y no quisimos quedarnos atrás! Acá tienen: el mundial de la gastronomía”, comentaron.

En los octavos de final, Chile se impuso ante Estados Unidos con su tradicional pastel de choclo, que lleva carne molida o picada, pollo, huevo, aceitunas y una pastelera. En tanto, la cuna del fast food compitió con su popular hamburguesa.

Actualmente, Chile compite en los cuartos de final con su famosa torta de mil hojas contra España, que participa con sus torrijas. Las votaciones cierran el próximo 31 de octubre.

El ganador avanzará a las semifinales del certamen.

