Mundial de Desayunos de Ibai ya tiene campeón: Final entre Perú y Venezuela definió en los últimos instantes

El torneo gastronómico del streamer español movilizó a millones de personas. En semifinales, Chile quedó fuera ante el representante de Perú, que luego disputó la final con Venezuela.

El Mundial de Desayunos, organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, concluyó este sábado con la elección de su campeón tras una ajustada votación que superó los 25 millones de sufragios. La competencia enfrentó a preparaciones típicas de varios países y generó un alto nivel de interacción en redes sociales.

El torneo comenzó el 18 de agosto y fue incorporando a distintas propuestas culinarias hasta llegar a una final definida por apenas 200 mil votos de diferencia entre los representantes de Perú y Venezuela. La expectación se mantuvo durante toda la jornada, con mensajes de apoyo de figuras públicas y medios de comunicación.

Chile también tuvo protagonismo con el completo, que avanzó hasta semifinales antes de caer ante la propuesta peruana en un ajustado cruce. En la otra llave, Venezuela se impuso al desayuno británico.

La iniciativa demostró cómo la gastronomía puede convertirse en un motor de identidad y orgullo, generando conversación global y motivando a comunidades a reivindicar sus sabores típicos en un escenario digital.