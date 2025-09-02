Mundial de Desayunos: Chile llega a semifinales con la famosa marraqueta con palta y enfrenta a Perú

En el Mundial de Desayunos, organizado por el streamer Ibai Llanos, Chile ha avanzado en la competencia tras imponerse ante Japón y España con su marraqueta con palta, jamón y huevo. Ahora enfrentará un desafío importante: se medirá con una potencia gastronómica de Latinoamérica.

La marraqueta en Chile goza de gran popularidad y cada vez más se está posicionando en el mundo, disputándose un lugar en el “Mundial de Desayunos“.

La tradicional marraqueta con palta, jamón y huevo ha avanzado en la competencia organizada por el streamer español Ibai Llanos. Este miércoles 3 de septiembre, Chile se enfrentará a una potencia gastronómica: Perú.

El concurso comenzó el pasado 15 de agosto.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española. Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos. Será un torneo como el de toda la vida: octavos de final, cuartos de final, semifinal, final y un ganador. Yo dejaré dos comentarios y vosotros votaréis por el país que creéis que merece pasar de ronda”, publicó el streamer al inaugurar la competencia.

El avance de Chile en la competencia

Chile versus Japón

Chile versus España

Balance del torneo