Miss Universo 2025: ¿Cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza más importante del mundo?

Esta semana llega a su fin el certamen de belleza más importante del mundo. En esta instancia la chilena Inna Moll busca llevarse la corona de Miss Universo tras 4 décadas desde que Cecilia Bolocco la ganó en 1987.

Desde 1952, se instauró el concurso de belleza Miss Universo para Estados Unidos y el mundo. Evento que no solo transformó la forma de generar entretenimiento a través de las pantallas, sino que además, ha ido transformando una instancia que, al principio, sólo daba cabida para la belleza.

Tras la venta del concurso en 2015, la instancia ha puesto el foco en la oratoria y los dotes de liderazgo de cada candidata, sin dejar de lado su desempeño en las pruebas clásicas de traje de baño, traje típico y traje de noche.

Historia y controversias del certamen de belleza

En su primera edición, quien logró ganar la corona, perteneciente a la realeza rusa y valorada en medio millón de dólares, fue la representante de Finlandia, Armi Kuusela, la ganadora más joven del concurso. Alcanzó el triunfo con 17 años, aún siendo menor de edad.

Concurso que no ha estado desligado de polémicas. En 2015, durante la gran final de la elección de la “mujer más bella del mundo”, el presentador Steve Harvey anunció por error a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, como ganadora, cuando la corona le pertenecía a Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Filipinas.

Otro de los momentos de tensión más recientes tuvo lugar este año, cuando la modelo mexicana, Fátima Bosch, sufrió un desaire por parte de una marca tailandesa, del mismo origen que el empresario Nawat Itsaragrisil.

Minutos antes de un evento de dinámica grupal, Itsaragrisil se dirigió de forma despectiva hacia la joven mexicana de 25 años. Lo que generó una ola de críticas y controversias en el trato hacia las participantes.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el Miss Universo 2025?

Este año el certamen de belleza más importante del mundo se está llevando a cabo en Tailandia, y la final se realizará en el Impact Challenger Hall, un complejo de eventos de gran escala ubicado en Pak Kret, Nonthaburi, en el área metropolitana de Bangkok.

Tras las competencias anteriores y el fervor que generaron algunas de las participantes -entre ellas la representante chilena Inna Moll quien busca traer de vuelta la corona después de 4 décadas del histórico triunfo de Cecilia Bolocco en 1987-, llegó el momento de conocer quien será coronada como la nueva “mujer más bella del mundo”.

Durante esta edición número 74 del concurso, la transmisión de la final del Miss Universo será el jueves 20 de noviembre a las 21:50 horas (Chile), llevado en directo desde el canal oficial de YouTube de Miss Universo, y por las pantallas de Telemundo Internacional y Canal 13.