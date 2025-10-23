Tendencias robert de niro

Miembro del Gobierno de Trump ataca a Robert De Niro: “Es un hombre viejo, amargado y roto”

Por CNN Chile

23.10.2025 / 12:42

El asesor presidencial, Stephen Miller, calificó al ganador del Óscar como un "hombre triste y amargado" luego de que el actor lo comparara con el propagandista nazi Joseph Goebbels.

El asesor senior de la Casa Blanca, Stephen Miller, contraatacó las acusaciones de Robert De Niro, quien lo describió como “el Goebbels del gabinete” durante una entrevista en MSNBC.

El actor, crítico habitual de la administración Trump, afirmó que “Es un nazi, sí lo es, y es judío. Debería avergonzarse de sí mismo”, en comentarios que escalaron la tensión política.

La réplica del asesor presidencial

Al ser consultado en el programa Hannity de Fox News, Miller optó por desacreditar la trayectoria profesional de De Niro en lugar de abordar directamente la comparación nazi. El estratega republicano declaró que “Robert De Niro es un hombre triste, amargado, roto” , agregando que “no ha hecho una película que valga la pena ver en al menos 30 años”.

Según reportó NME, Miller profundizó en sus ataques personales, afirmando que el actor es “una cáscara de hombre y todos desestiman todo lo que dice”, marcando un nuevo episodio en los cruces entre figuras públicas y la administración Trump.

